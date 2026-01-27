Искат удължаване на междусрочната ваканция във Варна
Булфото
Само ден след връщането в клас ученици от Варна настояват междусрочната ваканция да бъде удължена до 6 февруари 2026 г. Причината – високата заболеваемост от грип в страната и резките температурни промени, които според тях застрашават здравето на ученици и учители, пише thesite24.net.
Искането е отправено чрез онлайн петиция, която вече е събрала 2 271 подписа. Инициативата идва от ученици от 11. клас на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” и е насочена към удължаване на междусрочната ваканция за всички ученици в страната.
По официалния график ваканцията през 2026 г. е от 31 януари до 2 февруари. Авторите на петицията обаче настояват за още четири допълнителни дни – до 6 февруари включително, за да се избегне нова вълна на заболявания след масовото връщане в училище.
Припомняме, че учениците във Варна и областта се върнаха в клас от вчера, след като грипната епидемия беше отменена поради спад на заболеваемостта до 180 на 10 000 души. Въпреки това носенето на защитни маски в лечебните заведения остава задължително.
Грипната епидемия във Варненска област беше обявена на 14 януари, а на 19 януари срокът на мерките беше удължен до 26 януари включително.
Петицията остава активна, като учениците апелират институциите да поставят здравето над формалния учебен график.
