Искендер не се яви на делото, бил болен, прокурор иска проверка в болницата

Снимки: Булфото

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер не се яви на насроченото днес заседание по образуваното дело за отстраняването му от длъжност. Неговият адвокат Димитър Георгиев съобщи, че той е в болница на изследвания и представи документ.

Прокурор Ангел Кънев поиска да се провери достоверността на представения от защитника му медицински документ и проверка в хасковската болницата.

Днес в Окръжен съд Хасково бе насрочено първото заседание по новото дело срещу Искендер, образувано по искане на прокурор при Софийска градска прокуратура за отстраняването му като кмет на Минерални бани, информира Булфото. Този път пред сградата на съдебната палата нямаше негови привърженици.

Припомняме, че Искендер вече има едно обвинение за участие в организирана престъпна група за получаване на европейски средства и подаване на документи с невярно съдържание пред Държавен фонд „Земеделие“. През май тази година прокуратурата внесе първото искане за отстраняването му от длъжност.

Тогава Окръжен съд – Хасково уважи искането, но Апелативният съд в Пловдив го отмени. Искендер остана на поста, макар и с мярка „домашен арест“ и по-късно под „парична гаранция“ заради обвинение за участие в организирана престъпна група и злоупотреба с европейски средства за семейни хотели в курортното селище.

Такова обвинение беше повдигнато и срещу сина му Али, дъщеря му Назмие и общинския служител Байрям Иляз. По-късно срещу Искендер бяха повдигнати обвинения за търговия с държавни имоти, които Община Минерални бани не е имала право да продава.

