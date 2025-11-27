Искри в „Игри на волята“: Обвиниха мъжете, че не постъпват мъжки

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Искри прехвърчаха отново в разединеното племе на Безименните в „Игри на волята“. Това стана след като снощи те загубиха предпоследната си битка като племе срещу Феномените, а на съвета при Ралица Паскалева бе номиниран Траян.

„Не го очаквах! Аз очаквах, че има промяна при тях и ще гласуват за мен. Отново се връщаме към това което най-много ме дразни - несправедливото гласуване, пращане на добрите на елиминация, но явно това е тяхната стратегията“, коментира Алекс, визирайки, че жените са номинирали Траян.

„Много съм ядосана от съвета вчера. Честно не знам с какви очи тези мъже ни обясняват цял сезон, че не играят коалиционно и как трябва да сме задружни, да сме едно племе и в същото време вчера ме номинират, при положение, че единствената съм печелила битка на това племе. И в крайна сметка видиш ли аз съм си обрала грошовете, амолета“, направи разбор на свой ред Радостина.

Николета веднага почна от там: „Аз, Ради, много се изнервих на Траян защото той реагира като малко дете като му казах доводите, с които го номинирам“.

Радостина веднага продължи: „Аз даже не мога да кажа, че това са мъжки постъпки, защото ние жените много по-достойно си приемаме участта и излизаме по-достойно на Арена. В крайна сметка аз имам повече индивидуални битки от всеки един от тях, аз не виждам къде са като двигател на племето и докъде ни води и до къде ни е довел“.

