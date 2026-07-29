Исландия прави референдум, иска да стане член на ЕС

Снимка Пиксабей

В Исландия днес се провежда референдум за възобновяване на преговорите за членство в Европейския съюз.

Право на глас имат 400 хил. исландци.

Според проучванията на общественото мнение над 53% подкрепят подновяването на преговорите. Основният аргумент на тези, които са против искането, са риболовът и земеделието, съобщи БНТ.

Рейкявик започна преговори за членство през 2009 г. след финансова криза, но ги спря 6 г. по-късно. Сега заради амбициите на Доналд Тръмп да анексира съседна Гренландия, темата отново е на дневен ред, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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