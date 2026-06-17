Исмаилов: Дните на Пеевски в политиката са преброени

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Това бяха неговите преторианци, които обслужваха основно, предимно и изключително само него. Той си ги подреди такива! Част от тях бяха от "деребеите" измежду "деребеите" на Доган. После, като започна война и те предадоха Доган, станаха от преторианците на Пеевски. Тоест, Пеевски явно, точно както и Доган правеше, не поема никаква лична отговорност. Той командва, той е едноличен собственик на това, което е наречено "Ново начало".

Това каза в ефира на БНР Корман Исмаилов по повод решението на Делян Пеевски да отстрани от ръководството на ДПС Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов.

"Сега явно той е недоволен от ситуацията, защото има отдръпване, има сериозно негодувание вече във все по-широки среди на мюсюлманската и турска общност както в страната, така и в Република Турция, така и в страните от ЕС и Англия".

Общинските съветници, декларирали, че напускат ДПС, са осъзнали "че новият цар Пеевски е гол и бос", коментира той в предаването "12+3".

"Със сигурност има шамар и реакция и от страна на изселническите дружества, част от които участваха в организацията на последните парламентарни избори. Там Пеевски и неговите кандидати определено се провалиха. Самият той, всъщност, знаейки това, усещайки това, направи така, че да не се открият максимално повече секции в извън Европейския съюз и конкретно това беше направено, за да се възпрепятства по-масово гласуване в Турция".

"Пеевски е много сериозен проблем на турската и мюсюлманската общност в страната и извън страната, но също така е проблем и на обществото", констатира Исмаилов и припомни пътя на Пеевски в политиката.

"За него е ясно, че той не може да продължи по този начин, а и за самите традиционни негови избиратели - българските турци и мюсюлмани, а и не само, вече е ясно, че той е проблем. Аз смятам, че неговите дни са преброени и с добро или не толкова с добро той ще изчезне от българската политика. Важно е дали няма да се нанесат още по-големи щети в този процес".

"Доган си изживя времето. Пеевски си помисли, че може много лесно да превземе, да контролира и да управлява това, което Доган създаде", коментира Исмаилов и изтъкна, че "в новите условия не работи":

Относно анонсираните проверки на имотите на Пеевски Исмаилов коментира:

"Вижте, то всичко се знае. Въпросът е дали има воля да бъдат направени реално, защото през годините всичко се замиташе и се унищожаваше. Навсякъде пуши, а институциите не могат да открият огъня. Къщата е пълна с дим".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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