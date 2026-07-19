Испания - Аржентина или талантът Ламин Ямал срещу гения Лео Меси

кадър: БНТ

Тази вечер ни очаква големият финал на Световното първенство по футбол между националните отбори на Испания и Аржентина. Най-важният мач във футбола за следващите четири години ще определи новия световен шампион.

Преди мача е ясно, че и двамата селекционери ще могат да използват всичките си най-добри футболисти. А това означава, че ще гледаме битката между мегаталната Ламин Ямал и гения Лео Меси.

Според суперкомпютъра на Opta Испания има 59,46% шанс да спечели световната титла, докато вероятността за триумф на Аржентина е 40,54%, предаде БГНЕС. Не само машината смята, така. Букмейкърите също дават леко предимство на испанците. Аржентина обаче показа и на това световно първенство, че може да излиза от всякакви ситуации - победите над Египет от 0:2 и епичната драма с Англия от 0:1 са доказателство, че южноамериканците разполагат с играчи с манталитет на победители. А Меси, дори на 38 години, е способен на чудеса. И нищо чудно да ги демонстрира във вероятно последния си мач за националния отбор. От своя страна селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е създал отбор, който изглежда непобедим. С почти непробиваема защита и халфова линия, която е пълна с енергия, въображение и идеи.

До момента двата отбора са се срещали общо 14 пъти. Почти пълен паритет - по 6 победи, две равенства и минимално предимство на Испания в головата разлика - 19:18. Последният им двубой на световно първенство бе през 1966 година, когато Аржентина печели с 2:1 в груповата фаза. Това, всъщност, е и единственият мач между тях на световни финали. Най-скорошната среща между двата тима е приятелският мач през март 2018 година, когато Испания разгроми Аржентина с 6:1.

В лагера на Аржентина притесненията идват от рефера. От една страна, "гаучосите" са непрекъснато обвинявани, че получават съдийска помощ на Мондиала. От друга, словенецът Славко Винчич е свирил само един мач на Аржентина, но какъв? Загубата на Меси и компания от Саудитска арабия на първенството в Катар преди 4 години. От трета страна, Винчич е ръководил общо 5 мача на Испания, в които тимът няма нито една загуба - две равенства и три победи. При това два от успехите са на високо ниво - европейското през 2024 година срещу Италия и Франция.

Мачът утре е много важен и за рекордите и постиженията на двата тима.

При победа Аржентина ще стане световен шампион за четвърти път в историята.

Аржентина ще бъде първият национален отбор след Бразилия (1958 и 1962), който успява да защити световната си титла.

За Испания евентуален успех ще означава втора световна титла след триумфа през 2010 година.

Победителят във финала ще стане и първият национален отбор, който печели две световни първенства през XXI век.

Финал на Мондиал 2026

19 юли, 22:00 часа

Стадион "Мийт Лайф", Ню Джърси

Испания - Аржентина

Редактор "Екип на Петел",

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