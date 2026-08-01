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Испания: Целостта на Шенгенската зона е "напълно гарантирана"

01.08.2026 / 02:00 0

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Целостта на Шенгенската зона за свободно движение "е напълно гарантирана", заяви испанският външен министър в коментар за масовото навлизане на мигранти в испанския северноафрикански анклав Сеута, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Няма как да стигнеш от Сеута и Мелиля до полуострова (Иберийския), без да минеш през полицейска проверка", написа в Екс Хосе Мануел Албарес, споменавайки двата испански анклава в Северна Африка. "Стига вече с това умишлено всяване на смут."

Италия вече обяви, че замразява прилагането на Шенгенското споразумение по отношение на Испания.

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