Испания: Целостта на Шенгенската зона е "напълно гарантирана"
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Целостта на Шенгенската зона за свободно движение "е напълно гарантирана", заяви испанският външен министър в коментар за масовото навлизане на мигранти в испанския северноафрикански анклав Сеута, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Няма как да стигнеш от Сеута и Мелиля до полуострова (Иберийския), без да минеш през полицейска проверка", написа в Екс Хосе Мануел Албарес, споменавайки двата испански анклава в Северна Африка. "Стига вече с това умишлено всяване на смут."
Италия вече обяви, че замразява прилагането на Шенгенското споразумение по отношение на Испания.
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