Испания-Белгия 1:1 на почивката, "червените дяволи" изравниха

кадър: БНТ

Националните отбори на Испания и Белгия играят при резултат 1:1 в Ингълуд, Калифорния, във втория ¼-финален сблъсък от Мондиал 2026. Фабиан Руис отбеляза попадението за "Ла Фурия" в 30-ата минута, но в 41-вата Шарле Де Кетеларе изравни за "червените дяволи". Победителят в мача ще премери сили с Франция в следващата фаза.

Луис де ла Фуенте е предприел само една промяна сред титулярите си след успеха с 1:0 над Португалия. Тя обаче е изненадваща, тъй като Педри е отстъпил мястото си на Фабиан в халфовата линия. В атака пък всичко си е същото: в нейния център е голмайсторът Микел Оярсабал, който е подкрепян от по-задна позиция от Дани Олмо, а по двата фланга са Ламин Ямал и Алекс Баена.

Междувременно, Руди Гарсия е извършил две промени в стартовия си състав след убедителната победа с 4:1 над домакина САЩ. Кевин Де Бройне се завръща за сметка на тежко контузения Амаду Онана и заема ролята на „десетка“, така че капитанът Юри Тилеманс този път е опорен халф. Леандро Тросар отново е ляво крило, но отдясно Жереми Доку е предпочетен пред Доди Лукебакио. На върха на атаката отново е поставен Шарле Де Кетеларе, така че Ромелу Лукаку стартира на пейката, предаде Sportal.bg.

Мачът стартира с минута мълчание в памет на жертвите на огромния горски пожар в испанския град Алмерия. Първото голово положение пък дойде в 10-ата минута, когато шут на Родри беше блокиран. Малко след това Баена поиска дузпа, тъй като негов удар беше спрян от ръката на Нейтън Нгой, но Майкъл Оливър не реагира. В 21-вата минута Ямал стреля отдалеч, но не намери целта. В 30-ата минута Олмо стреля по земя от добра позиция, а Тибо Куртоа изби топката, но Фабиан се разписа за 1:0 със своята добавка.

Пет минути по-късно Ямал можеше да удвои резултата, но вратарят отрази неговия пряк свободен удар. След още пет минути крилото направи третия си несполучлив опит за гол в мача. За сметка на това, белгийците изравниха с първото си истинско голово положение. Това стана в 41-вата минута, когато Тимоти Кастан центрира, а Де Кетеларе изпревари Пау Кубарси и беше точен с глава.

Редактор "Екип на Петел",

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