Испания е Световен шампион!
Кадри БНТ
Испания е новият световен шампион!
Испания тотално доминираше в целия мач и закономерно върна световната титла в Европа.
Испания откри резултата срешу Аржентина в 106-атата минута във финала на Световното първенство пред над 80 000 на "МетЛайф" в Ню Джърси. Феран Торес беше точен в 106-ата минута, предаде Спортал.
Продълженията очаквано предложиха същото: натиск на испанците и дефанзивна игра на южноамериканците. Емилиано Мартинес обаче продължаваше да бъде блестящ, като за начало в този период спаси сигурен гол след засичане на Нико Уилямс.
Нападателят на Атлетик Билбао все пак успя да насочи топката за голлинията в 96-ата, но попадението не беше зачетено заради нарушение на Мерино секунди по-рано.
Въпросният Мерино пропусна в 103-тата да реализира с глава от няколко метра, когато Мартинес вече нямаше да може да реагира.
При следващата сходна ситуация Испания все пак поведе. Това стана в първите секунди на второто продължение, когато Феран Торес порази мрежата за 1:0 след асистенция на Нико Уилямс.
Нападателят на Барселона вдигна триумфално ръце и в 113-тата за втори гол, но се намираше в засада и попадението не беше зачетено. После пък Уилямс пропиля нова отлична акция.
Междувременно чак в 117-ата минута аржентинците нанесоха удар към вратата - чрез Меси. После пък във финалните секунди на 120-те минути Сенеси за малко да изравни, но Кубарси го изпревари. Симеоне пък после пък не съумя да уцели вратата след разбъркване.
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