Испания е Световен шампион!

Кадри БНТ

Испания е новият световен шампион!

Испания тотално доминираше в целия мач и закономерно върна световната титла в Европа.

Испания откри резултата срешу Аржентина в 106-атата минута във финала на Световното първенство пред над 80 000 на "МетЛайф" в Ню Джърси. Феран Торес беше точен в 106-ата минута, предаде Спортал.

Продълженията очаквано предложиха същото: натиск на испанците и дефанзивна игра на южноамериканците. Емилиано Мартинес обаче продължаваше да бъде блестящ, като за начало в този период спаси сигурен гол след засичане на Нико Уилямс.

Нападателят на Атлетик Билбао все пак успя да насочи топката за голлинията в 96-ата, но попадението не беше зачетено заради нарушение на Мерино секунди по-рано.

Въпросният Мерино пропусна в 103-тата да реализира с глава от няколко метра, когато Мартинес вече нямаше да може да реагира.

При следващата сходна ситуация Испания все пак поведе. Това стана в първите секунди на второто продължение, когато Феран Торес порази мрежата за 1:0 след асистенция на Нико Уилямс.

Нападателят на Барселона вдигна триумфално ръце и в 113-тата за втори гол, но се намираше в засада и попадението не беше зачетено. После пък Уилямс пропиля нова отлична акция.

Междувременно чак в 117-ата минута аржентинците нанесоха удар към вратата - чрез Меси. После пък във финалните секунди на 120-те минути Сенеси за малко да изравни, но Кубарси го изпревари. Симеоне пък после пък не съумя да уцели вратата след разбъркване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!