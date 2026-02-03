Испания е посрещнала рекорден брой туристи през 2025 г.

Снимка: Пиксабей

Испания отчете нов рекорд в туризма за 2025 г., когато е посрещнала 96,8 милиона чуждестранни посетители, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Броят на туристите от чужбина се е увеличил с 3,2 процента спрямо 2024 г., когато общият им брой е бил 94 милиона.

Испания е една от най-популярните туристически дестинации в света, а туризмът е източник на 12,6 процента от брутния й вътрешен продукт. Тя се нарежда на трето място по приходи от туризъм след Великобритания и Франция, сочи барометърът на Световната организация по туризъм на ООН.

Приходите от чуждестранни туристи са достигнали 134,7 млрд. евро за миналата година, което е повишение с 6,8 на сто спрямо 126 млрд. евро през 2024 г., според испанското министерство на туризма.



Увеличението в броя на туристите и техните разходи отговаря на целта на испанските власти за превръщане на „туристическия модел в по-устойчив и основан на приоритизиране на качеството пред количеството“, се посочва в изявление на министерството.

Каталуния, североизточният регион, в който се намира Барселона, е привлякла около 20,1 милиона туристи миналата година, което е растеж от 0,6 процента на годишна база.

Следват средиземноморските острови и Канарските острови, водещи дестинации за плажен туризъм.

Най-много туристи са дошли от Великобритания (19 милиона), Франция (12,7 милиона) и Германия (12 милиона).

Това е третата рекордна година за Испания от 2019 г. насам, годината преди пандемията от КОВИД-19, която парализира международните туристически потоци.

Възстановяването на туризма в световен мащаб оказа значителен натиск върху възможностите за настаняване в Испания, особено в центровете на градовете, където се разпространи краткосрочното наемане на жилища. Това понякога води до конфликти с местните жители, много от които се чувстват изтласкани от пазара на жилища и наеми.

Миналата година бе поставен нов рекорд за международните туристически посещения в периода след пандемията - според барометъра на ООН, в световен мащаб са регистрирани около 1,52 милиарда международни туристи, което е с почти 60 милиона повече от 2024 г.

