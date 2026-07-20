Испания и Аржентина не си отбелязаха гол в редовното време, следват продължения

Кадри БНТ

Испания и Аржентина завършиха при нулево равенство в редовното време и следват продължения, за да може да бъде излъчен новият световен шампион. При това "гаучосите" останаха с човек по-малко на терена след червения картон за Енцо Фернандес.

Малко след началото на второто полувреме Алекс Баена стреля право във вратаря на Аржентина Емилиано Мартинес.

В 67-ата минута резервата за Испания Феран Торес стреля с глава след центриране на Ямал, но право във вратаря, предава Гонг.

В 82-ата минута след заучено изпълнение на ъглов удар Аймерик Лапорт стреля с глава, но право в ръцете на Емилиано Мартинес.

В даденото от съдията продължение Енцо Фернандес, който имаше жълт картон, влезе много грубо в краката на Пау Кубарси и бе изгонен от Славко Винчич.

Редактор "Екип на Петел",

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