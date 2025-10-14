снимка: Пиксабей

Испания и България играят при 0:0 в световна квалификация, която се изиграе на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Старши треньорът на "лъвовете" Александър Димитров прави куп промени в стартовия състав. Само в защита те са общо три. На вратата стартира Светослав Вуцов, а пред него ще действат Мартин Георгиев, който бе повикан по спешност, Петко Христов, Атанас Чернев и Димитър Велковски. Единствено бранителят на Специя запазва титулярното си място от мача срещу Турция.

Халфовата линия също е изцяло променена, като днес стартират Илия Груев, Филип Кръстев и Станислав Шопов. В атака има само една рокада и тя е включването на Мартин Минчев, предаде Спортал.

Преди първия съдийски сигнал близо 30 000 души пощуряха при обявяването на стартовите единайсет на домакините, малко след това двамата наставници Александър Димитров и Луис де ла Фуенте си размениха по една фланелка - на България и Испания.

Мачът започна очаквано - с подчертан териториален натиск на домакините. Сериозни опасности пред Светослав Вуцов обаче нямаше до 18-ата минута. Тогава на стрелкова позиция изскочи Саму Омородион, но вратарят спаси. Малко по-късно Педри намери горната греда на българската рамка.

