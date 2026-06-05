Испания и Франция се издъниха в контроли

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Два от фаворитите на предстоящото световно първенство по футбол - Испания и Франция, се издъниха в контролни срещи тази вечер.

Настоящият европейски шампион Испания допусна изненада в последната си проверка на своя земя преди заминаването на отбора за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, завършвайки наравно срещу Ирак - 1:1.

На „Риасор“ в Галисия домакините бяха в доста експериментален състав. Те поведоха в 16-ата минута, когато Дани Олмо изведе Феран Торес на стрелкова позиция и той завърши комбинацията със съотборника му в Барселона с топка в долния ляв ъгъл. Само 11 минути по-късно обаче Ирак шокира всички с гол за 1:1. Топката достигна до Мерчас Доски след пас на Акам Хашем и стреля от много малък ъгъл вдясно от вратата на Жоан Гарсия, който бе излязъл напред и топката се оплете в мрежата – феноменален гол за Ирак, пише Dsport.

Франция пък допусна пълен обрат на своя земя срещу Кот д’Ивоар, отстъпвайки с 1:2. В 45-ата минута Раян Шерки овладя топката пред наказателното поле, финтира играч на "слоновете" и влезе в пеналтерията, откъдето с прекрасен изстрел с десния крак матира Фофана – 1:0 за Франция. Кот д’Ивоар не се предаде и изравни в 53-ата минута, когато Гела Дуе получи топката от Никола Пепе в наказателното поле и прати топката в долния десен ъгъл на Майк Менян за 1:1. Пълният обрат дойде в 84-ата минута. Ибрахима Конате се подхлъзна и не успя да препречи пътя на топката, която Гела Дуе пусна към Амад Диало, който остана сам срещу Менян и го преодоля, носейки победата на „слоновете“.

Редактор "Екип на Петел",

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