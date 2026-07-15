Испания и Гибралтар празнуват падането на последната граница в Западна Европа

Стопкадър бТВ

Испания и британската задморска територия Гибралтар празнуват падането на последната граница в Западна Европа.

Това се случи с подписването на трудно постигнато споразумение между Обединеното кралство, Испания, Гибралтар и Европейския съюз.

Точно в полунощ празнуващи хора преминаха като на парад през вече бившия граничен пункт.

С падането на проверките ще се улесни туризмът в Гибралтар, както и работата на близо 15 хиляди испанци, които всеки ден минават пропускателния пункт, за да стигнат до работните си места.

Споразумението, подписано в Брюксел, бележи края на повече от 4 години преговори, които започнаха след излизането на Великобритания от Европейския съюз.

С него Испания вече носи отговорност за шенгенския контрол на летището и пристанището на Гибралтар, съобщи бТВ.

Редактор "Екип на Петел",

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