Испания изпрати вкъщи Роналдо и Португалия с гол в продължението

Стопкадър: БНТ

Испания се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол, след като победи изключително драматично Португалия с 1:0. Единственият гол падна в първите секунди да даденото от съдията продължение на срещата. Негов автор стана Микел Мерино, който бе отлично изведен от Феран Торес, като и двамата влязоха малко по-рано като резерви.

Това бе и последният мач на световно първенство за голямата звезда на Португалия Кристиано Роналдо, който е на 41 години, а на Мондиал 2030 ще бъде на 45.

В битката за място на полуфиналите "Ла Фурия Роха" ще срещне победителя от срещата Белгия - САЩ, която стартира в 3 ч. тази нощ.

Редактор "Екип на Петел",

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