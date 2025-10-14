Испания логично ни поведе още в началото

снимка: pixabay.com

Испания и България играят при 1:0 в световна квалификация, която се изиграе на стадион "Хосе Сория" във Валядолид. В 35-ата минута Микел Мерино порази мрежата ни с глава.

Старши треньорът на "лъвовете" Александър Димитров прави куп промени в стартовия състав. Само в защита те са общо три. На вратата стартира Светослав Вуцов, а пред него ще действат Мартин Георгиев, който бе повикан по спешност, Петко Христов, Атанас Чернев и Димитър Велковски. Единствено бранителят на Специя запазва титулярното си място от мача срещу Турция.

Халфовата линия също е изцяло променена, като днес стартират Илия Груев, Филип Кръстев и Станислав Шопов. В атака има само една рокада и тя е включването на Мартин Минчев.

Преди първия съдийски сигнал близо 30 000 души пощуряха при обявяването на стартовите единайсет на домакините, малко след това двамата наставници Александър Димитров и Луис де ла Фуенте си размениха по една фланелка - на България и Испания.

Мачът започна очаквано - с подчертан териториален натиск на домакините. Сериозни опасности пред Светослав Вуцов обаче нямаше до 18-ата минута. Тогава на стрелкова позиция изскочи Саму Омородион, но вратарят спаси. Малко по-късно Педри намери горната греда на българската рамка. В 24-ата минута Светослав Вуцов отново беше последно препятствие пред гола. Стражът на Левски изби с една ръка изстрел на Саму Омородион - втори пропуск на нападателя на Порто, предаде Спортал.

В 30-ата минута Педри потърси мрежата от воле, но топката премина покрай българската врата. В 34-ата минута Микел Оярсабал шутира от границата на наказателното поле, но Вуцов отново изби. Скоро след това крепостта падна. Микел Мерино посрещна топката с глава след центриране отдясно и направи това, което стори в Щутгарт срещу Германия на Евро 2024 - гол за Испания.

1:0 Микел Мерино (35)

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион.

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов.

