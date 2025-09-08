Кадър Youtube

Испания налага ембарго върху доставките на оръжие за Израел. Премиерът Педро Санчес обяви девет мерки срещу Тел Авив заради операцията в Ивицата Газа, съобщава БНР.

Забрана за продажба на оръжие на Израел, както и забрана за преминаване през пристанища или въздушен транзит за кораби или самолети, превозващи оръжия или гориво, предназначени за израелската армия. Това са част от мерките, които властите в Мадрид ще приложат незабавно.

В специално изявление пред медиите тази сутрин испанският министър-председател за пореден път обвини Израел в извършването на геноцид в палестинските територии.

"Едно е да защитаваш страната си, съвсем друго е да бомбардираш болници“, подчерта Санчес.

Сред останалите мерки са забрана за достъп до Испания за всички лица, участващи във военните действия от страна на Израел, забрана за внос на продукти от незаконни селища в Ивицата Газа и Западния бряг, ограничения върху консулските услуги, предоставяни на испански граждани, пребиваващи в незаконни селища, подсилване на палестинската администрация със съвместни проекти и увеличаване на бюджета за хуманитарна помощ и сътрудничество за Газа, който да достигне 150 милиона евро през следващата година.

Педро Санчес допълни, че е наясно, че тези мерки няма да са достатъчни, за да спрат военните действия, но изрази надежда, че те ще послужат за засилване на натиска върху правителството на Израел.

