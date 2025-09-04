Испания ни пречупи без никакви усилия

кадър: БНТ

България отстъпи срещу Испания с 0:3 на старта на световните квалификации. "Лъвовете" хвърлиха много сили срещу суперзвездите на Луис де ла Фуенте, които преди година спечелиха Евро 2024 в Берлин, но логичното се случи и спечели по-добрият отбор. В петата минута гостите поведоха с попадение на Микел Оярсабал. 30-ата световният клубен шампион с Челси Марк Кукурея намери далечния ъгъл със силен удар и увеличи аванса на иберийците. В 38-ата минута Микел Мерино се разписа отблизо с глава за крайното 3:0, предаде Спортал.

Малко реди 20:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" пристигнаха родните национални с автобуса си. По същото време се появи и министърът на спорта Иван Пешев. Двубоят се игра пред над 40 000 зрители в столицата, като това се превърна в най-посетеният домакински мач на футболните национали от 2009 г.

Наставникът на "лъвовете" започна със Светослав Вуцов от Левски под рамката. Пред него в защита бяха Антон Недялков, Кристиан Димитров, Емил Ценов от ЦСКА 1948, за когото това беше дебют с националната фланелка, и Фабиан Нюрнбергер. Пред тях в полузащитата варненският специалист пусна Илия Груев, Ивайло Чочев и Васил Панайотов, а по фланговете действаха Николай Минков от Ботев (Пловдив) и крилото на Левски Радослав Кирилов. В центъра на българската атака започна Александър Колев.

Испанският състав беше в традиционното си 4-3-3, със суперзвездите Ламин Ямал и Нико Уилямс по крилата, а като централен нападател стартира острието на Реал Сосиедад Микел Оярсабал. В халфовата линия на европейските шампиони бяха подредени Микел Мерино и Мартин Субименди от Арсенал и Педри от Барселона.

Петнайсет минути преди първия съдийски сигнал на пистата излезе прочутата Валя Балканска, чийто неземен глас разтресе стадиона с "Излел е Дельо хайдутин".

БЪЛГАРИЯ 0:3 ИСПАНИЯ



0:1 Микел Оярсабал (5)

0:2 Марк Кукурея (30)

0:3 Микел Мерино (38)

БЪЛГАРИЯ: 21. Светослав Вуцов, 14. Антон Недялков, 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер, 18. Ивайло Чочев, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 12. Николай Минков, 10. Радослав Кирилов, 9. Александър Колев.

ИСПАНИЯ: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал 21. Микел Оярсабал

