Испания очаква температури до 43 градуса

Пиксабей

Испания е изправена пред първата си гореща вълна за 2026 г. В първия ден на астрономическото лято се очаква температурите на места да надхвърлят 40 градуса.

Червен код за опасно горещо време е обявен в Страната на баските, предаде БНР.

В Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кантабрия, Кастилия-Ла Манча, Каталония, Естремадура, Мадрид, Навара и Ла Риоха кодът е оранжев.

Очаква се в Билбао, Сарагоса, Лерида и Толедо температурите да надхвърлят 40 градуса.

Освен това метеоролозите прогнозират и тропически нощи, при които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса.

Интензивната жега ще продължи поне до средата на следващата седмица.

Според прогнозите понеделник вероятно ще бъде пикът на горещата вълна в много райони, като на места температурите може да достигнат 43 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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