Пиксабей

Правителството в Испания одобри употребата на канабис за медицински цели. Той ще може да се използва по лекарско предписание и в болници.

В гласувания от кабинета кралски указ не са уточнени заболяванията, при които ще бъде възможно използването на растението. Вместо това, той определя, че разрешените клинични употреби, заедно със специфичните условия за приготвяне, дозировка и предписване, ще бъдат установени в няколко издания, които ще бъдат публикувани през следващите седмици от Испанската агенция за лекарства и медицински изделия. След това, компаниите, заинтересовани от производството на стандартизирани препарати от канабис, ще трябва да подадат заявление, предаде БНР.

Канабисът ще може да се предписва в болници и от специалисти за определени състояния, при които други лекарства са неефективни. Продуктът няма да се продава в аптеките. Семейните лекари също няма да могат да издават рецепти за него.

Карола Перес, президент на Испанската обсерватория за медицински канабис, смята, че това е "исторически ден". В същото време предупреждава, че гласуваните текстове отварят вратата за добавяне на състояния, които първоначално не са били включени, като ендометриоза или фибромиалгия, при които опиатите не действат добре. Според Перес трябва да се направи и обучение за лекарите, защото те обикновено не знаят кога да предписват растението.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!