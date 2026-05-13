Испания ограничава приватизацията на болници

Правителството в Испания одобри законопроект, който има за цел да ограничи приватизацията на държавните болници. Освен това текстовете предвиждат и засилен надзор върху частните компании, които вече управляват лечебни заведения.

Новият закон ще отмени приети преди почти 30 години правила, които отвориха вратата за приватизация на болници от големи компании. Настоящата реформа консолидира прякото управление като предпочитан модел за предоставяне на здравни грижи, предава БНР.

Законът забранява на автономните области да сключват договори, при които частна компания поема както изграждането на инфраструктура, така и управлението на здравните услуги.

Според говорителя на правителството Елма Саиз целта е да се ограничи аутсорсингът в здравеопазването.

Реакцията на властта е свързана със скандала, избухнал през декември в болница в община Торехон, близо до Мадрид. Тогава изтекли в пресата аудиозаписи разкриха как главният изпълнителен директор на компанията концесионер инструктира екипа си да използва отново материали за еднократна употреба, с цел намаляване на оперативните разходи.

Освен това той нарежда на персонала нарочно да удължава листата на чакащи пациенти за интервенции и операции, за да се намалят средствата за изпълнение на процедурите.

