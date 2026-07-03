Испания отчете рекордните 36,8 милиона туристи за пет месеца

Снимка: Пиксабей

Испания отбеляза рекорд с 36,8 милиона туристи за периода януари - май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро.

Посещенията на туристи отбелязват ръст от 5% на годишна база през първите пет месеца на 2026 г. Само през май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци - с 9,5% повече спрямо същия месец на предходната година, като са похарчили близо 11% повече, достигайки обща сума от 13 милиарда и 500 милиона евро, отбелязва БНР. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика.

Най-много туристи през периода януари - май са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания. През май всеки турист е похарчил средно 1321 евро по време на престоя си, което представлява увеличение с 1,2% спрямо същия месец на миналата година. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между четири и седем нощувки. Водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия.

Редактор "Екип на Петел",

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