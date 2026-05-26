Испания отива на Световното по футбол без нито един играч на Реал Мадрид

Без играч от Реал Мадрид в състава на Испания за световно първенство по футбол.

Селекционерът Луис Де ла Фуенте обяви избраниците си за мондиала, сред които са 8 от шампиона Барселона.

Последното голямо първенство, за което "Ла Фурия Роха" замина без звезда на Реал, беше Евро 2020, предаде Бтв спорт. Тогава капитанът на кралския клуб Серхио Рамос беше измъчван от контузии, също както и Дани Карвахал. Начо Фернандес и Лукас Васкес пък не бяха взети по тактически причини.

Сега Испания е в група 8 на мондиала в САЩ, Канада и Мексико, започващ следващия месец. Компания на еврошампиона правят Уругвай, Саудитска Арабия и аутсайдерът Кабо Верде.

В отбора е суперзвездата на Барселона Ламин Ямал. Крилото пропусна последните 6 кръга от сезона поради контузия, от която продължава да се възстановява.

Очаква се Ямал да пропусне първите два мача на Испания в основната фаза - срещу Кабо Верде и Саудитска Арабия, а да бъде на линия за най-сериозния тест преди елиминаионната фаза - сблъсъка с Уругвай.

Съставът

Вратари: Унай Симон, Давид Рая, Жоан Гарсия

Защитници: Марк Кукурея, Алекс Грималдо, Пау Кубарси, Ерик Гарсия, Аймерик Лапорт, Марк Пубил, Маркос Йоренте, Педро Поро

Халфове: Педри, Фабиан Руис, Мартин Субименди, Гави, Родри, Алекс Баена, Микел Мерино

Нападатели: Микел Оярсабал, Дани Олмо, Феран Торес, Борха Иглесиас, Нико Уилямс, Йереми Пино, Виктор Муньос, Ламин Ямал

