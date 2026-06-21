Испания отнесе Саудитска Арабия и оглави група Н на Мондиал 2026

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Европейският шампион Испания показа своята класа и направи на пух и прах Саудитска Арабия – 4:0. По този начин „ла роха“ оглави група Н на Мондиал 2026 с 4 точки, като тази вечер е другият мач от нея – между Уругвай и Кабо Верде, предава Гонг.

Като титуляр започна звездата Ламин Ямал, който буквално разпиля защитата на арабите. Именно той откри резултата в 11-ата минута. След отлична атака отдясно Микел Оярсабал даде чудесен пас по земя към асът на Барселона, който отблизо с десния крак откри резултата.

В 22-ата минута резултатът 2:0 за Испания! След центриране от корнер се получи сериозно разбъркване в наказателното поле на Саудитска Арабия. Аймерик Лапорт свали за Микел Оярсабал, който елегантно с външен фалц направи 2:0.

Само 120 секунди след това „ла роха“ поведе с 3:0! Педро Поро центрира отдясно към Марк Кукурея, който свали за Дани Олмо. Футболистът на Барселона намери Микел Оярсабал, който нямаше как да сбърка отблизо – 3:0!

В 37-ата минута вратарят на Саудитска Арабия сбърка сериозно, като подари топката на Микел Оярсабал. Испанският нападател стреля с външен фалц, но топката срещна напречната греда.

През втората част Испания намали темпото, но стигна до още едно попадение. В 49-ата минута след центриране от корнер топката бе продължена към Марк Кукурея, който стреля от воле. Тя бе избита от вратаря, но право в Хасан Ал Тамбакти, който си отбеляза автогол.

Голяма победа за Испания, като отборът на Луис де ла Фуенте ясно показа, че правилно е смятан за един от фаворитите на Мондиал 2026, въпреки равенството с Кабо Верде в първия мач.

Редактор "Екип на Петел",

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