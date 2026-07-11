Испания пречупи Белгия и си осигури суперсблъсък с Франция

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Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол след драматичен триумф с 2:1 над Белгия в Лос Анджелис. Селекцията на Луис де ла Фуенте изкова ценния успех в самия край на срещата и си уреди зрелищен сблъсък за място на финала срещу тима на Франция, който ден по-рано елиминира Мароко, предава Гонг.

Иберийците започнаха по-активно и успяха да открият резултата в 30-ата минута. Остър изстрел на Дани Олмо беше боксиран от Тибо Куртоа, но топката попадна право в краката на Фабиан Руис, който от близко разстояние не сгреши за 1:0.

„Червените дяволи“ обаче реагираха бързо и четири минути преди края на първото полувреме възстановиха равенството. Леандро Тросар достави отлично центриране, а Шарл Де Кетеларе засече неспасяемо с глава за 1:1.

През втората част двата отбора си размениха по няколко опасни ситуации, като Ламин Ямал на два пъти пропусна да изведе иберийците напред.

Драмата настъпи в 88-ата минута, когато Пау Кубарси стреля от сериозна дистанция, а резервният белгийски вратар Сен Ламенс направи груба грешка, изпускайки топката. От това се възползва влезлият малко преди това Микел Мерино, който прати топката в празната мрежа за крайното 2:1.

С този успех Испания продължава похода си в надпреварата и на 14 юли ще се изправи срещу Франция в Далас в спор за място на големия финал.

Редактор "Екип на Петел",

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