Испания преживява най-горещата първа половина на лятото, откакто се води статистика през 1961 г., предаде АФП.

Средната температура на континенталната част на страната в периода от 1 юни до 15 юли е достигнала 24,5 градуса по Целзий – с 3,3 градуса над средната стойност от 21,2 градуса за периода 1991–2020 г., съобщи говорителят на националната метеорологична служба AEMET Рубен дел Кампо.

„Практически всички дни от лятото на 2026 г. досега са били с температури над климатичната норма за цяла Испания“, посочи метеорологичната служба.

Периодът беше белязан от изключително интензивна гореща вълна в края на юни, която счупи температурни рекорди в редица европейски държави, беше свързана с хиляди смъртни случаи и наруши ежедневието на милиони хора.

Испания отчете най-високата среднодневна температура и най-високата средна минимална температура за месец юни от началото на наблюденията през 1950 г.

Екстремните горещини настъпиха необичайно рано за страна, която е сред най-засегнатите от климатичните промени и традиционно преживява най-високите температури през юли и август. За първи път бе обявена най-висока степен на тревога и в северни райони като Кантабрия и Страната на баските, които обикновено избягват най-силните горещини.

Учените предупреждават, че причинените от човешката дейност климатични промени увеличават продължителността, интензивността и честотата на горещите вълни, които изсушават растителността и повишават риска от горски пожари.

При големия пожар, избухнал на 9 юли в югоизточната провинция Алмерия, загинаха 13 души, което го превърна в най-смъртоносния горски пожар в Испания през последните години.

За 15 юли е обявен нов червен код за опасни горещини в части от областите Валенсия и Арагон.

Редактор "Екип на Петел",

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