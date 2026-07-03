Испания разби Австрия и е на 1/8-финал на световното

Стопкадър: БНТ

Испания се класира за осминафиналите на световното първенство по футбол, след като победи Австрия с 3:0. Нещо повече - до този момент настоящия европейски шампион не е допуснал нито един гол в мрежата си.

В следващата фаза "Ла фурия" очаква победителя от срещата Португалия - Хърватска, която по програма започва в 2 ч. българско време на 3 юли.

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте направи две промени в титулярния състав, започвайки с Педро Поро на бека и Дани Олмо в атака вместо Микел Мерино. Австрия имаше три смени от предния мач, включвайки Кевин Дансо, Паул Ванер и Михаел Грегорич, пише БТА.

Поро стартира на десния бек, но голът за Испания падна от левия краен бранител Марк Кукурея. Той центрира в наказателното поле и намери Микел Оярсабал, който изпрати топката към вратата с първото докосване и намери долния десен ъгъл за 1:0 в 36-ата минута. Испанците пропуснаха още две положения до края на полувремето, като не успяха да се разпишат Алекс баена и Ламин Ямал.

Второто попадение падна отново от този фланг, но голмайстор този път бе Поро. Кукурея овладя загубена от Олмо топка и подаде на Алекс Баена, който центрира в наказателното поле. Десният бек на Тотнъм се включи на скорост и бе точен с глава в 66-ата минута за първия си гол с националния отбор на Испания.

Иберийците довършиха съперника минута преди края на редовното време, когато Оярсабал вкара втория си гол в мача.

Редактор "Екип на Петел",

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