Испания с класика над Саудитска Арабия на полувремето

Кадри БНТ

Испания води с класическото 3:0 на Саудитска Арабия в решителен сблъсък от Група H на Световното първенство.

Ламин Ямал откри головата сметка на отбора си още в 11-ата минута. След отлична атака отдясно Микел Оярсабал даде чудесен пас по земя към Ямал, който отблизо с десния крак откри резултата, предава Гонг.

В 22-ата минута след центриране от корнер се получи сериозно разбъркване в наказателното поле на Саудитска Арабия. Аймерик Лапорт свали за Микел Оярсабал, който елегантно с външен фалц направи 2:0.

Две минути по-късно Педро Поро центрира отдясно към Марк Кукурея, който свали за Дани Олмо. Футболистът на Барселона намери Микел Оярсабал, който нямаше как да сбърка отблизо - 3:0.

Вратарят на Саудитска Арабия сбърка сериозно в 37-ата минута, като подари топката на Микел Оярсабал. Испанският нападател стреля с външен фалц, но топката срещна напречната греда.

Малко преди почивката опасен удар на Микел Оярсабал мина покрай вратата.

Редактор "Екип на Петел",

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