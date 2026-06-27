Испания се справи с Уругвай, Кабо Верде написа история

Стопкадър Спортал.бг

Испания победи Уругвай с 1:0 и завърши на първо място в група "I" на Световното първенство със 7 точки.

Алекс Баена отбеляза единствения гол в мача в 42-рата минута, но не и без съдействието на вратаря на съперника Фернандо Муслера, който се намеси доста лошо и позволи на топката да се търкулне зад гърба му.

Този резултат сложи край на надеждите на "урусите" за продължаване към елиминациите. "Ла Роха" обаче също не впечатли, създаде малко положения и вероятно ще отнесе доста критики за представянето си днес.

Сензацията Кабо Верде записа исторически успех, като още в първото си участие на Мондиал се класира за фазата на директните елиминации. Това стана факт след нулево равенство срещу Саудитска Арабия в двубой от последния кръг в група "I". Резултатът се оказа достатъчен "сините акули" да стигнат до 1/16-финалите, където ги чака действащият шампион Аржентива.

Кабо Верде завърши на второ място с 3 точки в група "I" с 3 точки, завоювани с три равенства. "Сините акули" са най-малката страна, която стига до елиминациите на световни финали.

Редактор "Екип на Петел",

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