Испания ще може да разселва мигранти в други страни от ЕС

Пиксабей

Испания ще може да разселва мигранти в други страни от Европейския съюз. Страната е една от четирите членки на общността с най-интензивен миграционен натиск.

Освен Испания, Италия, Гърция и Кипър ще имат право през следващата година да получат достъп до общия фонд за солидарност, създаден по силата на Пакта на ЕС за миграция и убежище, който ще влезе в сила в средата на 2026 г., обяви Европейската комисия, предаде БНР.

Това ще позволи на испанските власти да поискат или преместване на някои търсещи убежище в други страни от ЕС, или финансово обезщетение, ако държава членка откаже да приеме своята квота.

Механизмът, който има за цел да преразпредели поне 30 000 търсещи убежище годишно, ще бъде задължителен. Предвиждат се различни възможности за компенсация от други държави членки: те могат да се съгласят да приемат някои от кандидатите на своя територия, или да платят финансово обезщетение. Испания завърши 2024 г. с рекорден брой нелегални имигранти, пристигнали в страната. Над 63 000 души са влезли без да имат необходимите документи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!