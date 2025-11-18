Испания си постави цел - влаковете да са най-бързи в Европа

Пиксабей

Испания започва подготовка за увеличаване на скоростта на високоскоростните влакове до 350 км/ч. Първата модернизация ще се реализира по линията Мадрид – Барселона.

Целта е след обновяването времето за пътуване между двата най-големи града в Испания да се съкрати от сегашните 2 часа и 48 минути до под 2 часа. Министърът на транспорта Оскар Пуенте обяви, че предстои да бъде обявена обществена поръчка на стойност 2,3 милиона евро за проучвания за възможността за модернизация. По думите му, ако проектът се реализира успешно, Испания ще стане първата страна в Европа, в която влаковете ще се движат със скорост до 350 км/ч.

Ключовият елемент за подобряване на скоростта на композициите ще бъде инсталирането на нови траверси, известни като аеро-траверси. Тези компоненти на релсите намаляват аеродинамичното натоварване, упражнявано от подвижния състав, с 21%. Само тази модификация би увеличила скоростта с 12% спрямо сегашните 300 на 330 км/ч. Влаковете по линията Мадрид-Барселона превозват по 15 млн. души годишно, предаде БНР.

