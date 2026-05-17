Испания във възторг: България смаза Израел на „Евровизия“

Испанците се захласнаха по Дара.

България пише история, смазвайки Израел на Евровизия и демонстрирайки силата на източноевропейските страни. Това написаха от редакцията на испанския вестник „Ел Мундо“ по повод триумфа на Дара на „Евровизия“.

Дарина Йотова, известна артистично като Дара, вдигна желания кристален микрофон, която триумфира със своята завладяваща и хипнотична песен „Bangaranga“, допълват от изданието.

Финалът отново беше напрегнат. Израел се класира на първо място с 220 точки от телевизионното гласуване, въпреки че пет държави, включително Испания, бойкотираха конкурса заради участието на еврейската държава. България, на второ място, се нуждаеше само от 140 зрителски гласа и събра над 350, достигайки общо 516, за да спечели Евровизия и да спаси фестивала, написа „Ел Мундо“.

България спечели журито и публиката и триумфира на „Евровизия“ за първи път в оспорван финал с Израел, пише пък друг ежедневник в страната – 20minutos.

За първи път от дебюта си през 2005 г. България спечели Евровизия. Това стана с DARA и „Bangaranga“ – песен, която според изпълнителката ѝ олицетворява свободата и чувството, че „можеш да бъдеш какъвто си поискаш и всичко е възможно“. Българската изпълнителка не скри изненадата си от натрупването на най-високите оценки от журито, преди да получи и огромна подкрепа от телевизионния вот.

България вдигна кристалния микрофон за първи път със солидна победа: това беше най-гласуваната кандидатура както от професионалното жури, с 204 точки, така и от публиката, с 312. Крайният сбор от 516 точки ѝ позволи да надделее категорично в издание, което до последния етап от гласуването поддържаше напрежението поради натиска на Израел във вота на зрителите.

Израелският участник, представен от Ноам Бетан и Мишел, за кратко поведе, след като получи 220 точки от телевизионното гласуване, въпреки че в крайна сметка завърши втори с 343 точки. Израел беше третата най-гласувана страна от публиката, след България и Румъния, които събраха 232 точки. Резултатът остави Бетан близо до победата, но под зрителската подкрепа, постигната от други скорошни израелски представители, като Еден Голан през 2024 г. и Ювал Рафаел през 2025 г., пише novini.bg.

Here is the moment Bulgaria WON The 70th Eurovision Song Contest with BANGARANGA! 🇧🇬#Eurovision #Eurovision2026 pic.twitter.com/4kG9BmQcSw — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 16, 2026

