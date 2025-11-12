Испания въвежда големи промени в училищата

снимка: ixabay.com

Правителството в Испания одобри законопроект за намаляване на броя на учениците в началния и прогимназиалния етапи на средното образование. Целта е подобряването на средата за преподаване и учене в училищата.

Проектът предвижда в началния етап във всеки клас да има не повече от 22 деца, а в следващия – максимум 25. Освен това всеки ученик със специални образователни потребности ще заема две бройки, вместо една. Новите съотношения ще бъдат въведени постепенно до началото на учебната 2030/2031 година. Министърът на образованието Пилар Алегрия обяви, че учителите в предучилищен и начален етап ще имат най-много 23 часа преподаване седмично, а колегите им в по-горните класове – 18 часа. Тази мярка ще влезе в сила още от следващата учебна година, допълва БНР.

Правителството очаква законопроектът да бъде разгледан от Конгреса на депутатите през януари или февруари и е уверено в широката подкрепа от всички политически партии, включително каталунската партия „Заедно“, която оттегли парламентарната си подкрепа за изпълнителната власт.

