Испания води на Франция на полувремето след дузпа

Кадри БНТ

Испания е с гол преднина пред Франция на полувремето след дузпа.

Дин събори Ламин Ямал в наказателното поле в 20-ата минута, докато се опитваше да изчисти топка във въздуха. Главният рефер Иван Бартон веднага посочи бялата точка, а ВАР потвърди решението му, предава Гонг. Оярсабал реализира от дузпата с безпощаден удар в ъгъла за 0:1.

В 34-ата минута Баена нахлу в празно пространство, измъквайки се от Упамекано, който не успя да го догони. Атакуващият играч обаче не разчете правилно подаването и се оказа в засада.

Малко по-късно испанците показаха истинска лекция по задържане и подаване на топката на малко пространство, в която се включиха Ламин Ямал и Олмо. Упамекано все пак успя да се намеси в последния момент и да изчисти, като по този начин попречи да се стигне до гол.

Страхотна проява на Унай Симон в 42-ата минута, който изпревари Килиан Мбапе извън наказателното поле. Испанският страж реагира решително, тъй като френският нападател се измъкна зад защитата.

Минута по-късно Руис фаулира грубо Дембеле и първоначално бе отсъден пряк свободен удар за петлите. Решението обаче изненадващо бе отменено, което предизвика недоумение на терена, тъй като ВАР няма право да се намесва при подобни обикновени свободни удари.

В добавеното време Кунде прати опасно центриране успоредно на голлинията в опит да намери Мбапе, но нападателят остана зад топката и не успя да я достигне.

Редактор "Екип на Петел",

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