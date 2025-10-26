Испанската полиция конфискува 6,5 тона кокаин след американски сигнал

Снимка: Пиксабей

Испанската полиция съобщи, че е конфискувала 6,5 тона кокаин и е арестувала девет души след като американски сигнал доведе до рейд на кораб край Канарските острови преди няколко дни.

В официално съобщение полицията уточни, че наркотиците са били скрити в трюма на плавателния съд, който е плавал под танзанийски флаг и е отплавал от Панама с курс към Вига, северозападна Испания, предава БГНЕС.

Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), федералната служба на САЩ, отговорна за противодействие на наркотрафика, е предоставила ключова „информация“, която е позволила успешното провеждане на операцията, се казва в прессъобщението.

Испания е един от основните входове за кокаин в Европа заради връзките ѝ с Латинска Америка, където се произвежда наркотикът, и географското ѝ положение в югозападната част на континента.

Испанската полиция регистрира най-голямото си конфискуване на кокаин през октомври миналата година, когато откри около 13 тона, скрити в пратка банани за южното пристанище Алхесирас.

