Испанската преса: Никола Цолов е потвърден за Формула 1 от 2027 г.

Кадър Youtube

Българският пилот Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 за 2027 година, съобщава авторитетното испанско издание за моторни спортове SoyMotor.com.

Българинът, който в момента кара във Формула 2 за отбора на Campos Racing, вече е сигурен за трансфера си в екипа на Racing Bulls за по-следващия сезон, твърди медията.

Прогресът на Цолов не е изненада за наблюдателите в падока. От една страна, зад него стои академията за млади пилоти на Red Bull, а от друга – сериозните му успехи на пистата.

След силно представяне в картинга, той доминира категорично в испанската Формула 4, а по-късно стана вицешампион във Формула 3 в година, изпълнена с малшанс и технически проблеми.

През настоящия състезателен сезон, въпреки че е дебютант във Формула 2, Българският лъв вече има записани три победи – две в основни състезания и една в спринта.

В момента той заема второто място в генералното класиране, само на шест точки зад лидера. Цолов можеше и да води, ако не бяха тежките наказания, наложени през последните две надпревари.

За мениджмънта във Формула 1 е било особено впечатляващо, че Цолов спечели още първото основно състезание за годината в Австралия като новак във Формула 2, пише mediapool.bg. Това доказва способността му за бърза адаптация към по-мощната техника.

С това забележително представяне зад волана на болида на Campos Racing, българинът на практика си осигури промоция в световния шампионат. Според информация на испанското издание споразумението за привличането на Цолов във Ф1 вече е факт, като предстои да се изяснят останалите елементи от подредбата на пазара на пилоти.

Ключовата роля на Макс Верстапен

В момента мениджмънтът на Red Bull и съответно на сателитния им тим Racing Bulls изчаква развитието на пазара, тъй като ситуацията зависи от решенията на Макс Верстапен.

Нидерландецът все още не е дал категорични гаранции за бъдещето си в австрийския тим.

По информация на нидерландски медии, по време на среща с ръководството през изминалата седмица Верстапен не е потвърдил оставането си, поради което екипът подготвя мащабен пакет от подобрения за състезанието в Австрия, с който да го убеди да остане.

Решението на световния шампион ще предопредели конфигурацията на местата. Ако Макс избере да остане, един от настоящите пилоти на Racing Bulls ще трябва да освободи позицията си, като основните прогнози сочат, че това ще бъде Лиъм Лоусън.

Ако Верстапен реши да напусне, ще се открият повече опции.

При всички сценарии обаче, договорката за изкачването на Никола Цолов в най-високия клас е реалност. Българският пилот е убедил ръководството на Red Bull с резултатите си и има устно споразумение за състезателно място в Racing Bulls за 2027 година.

Протекцията на Фернандо Алонсо

С този трансфер Никола Цолов ще стане поредният пилот във Формула 1, чиято кариера е преминала под знака на Фернандо Алонсо.

Макар българинът вече да не е част от мениджърската агенция A14 Management след сочена за бурна раздяла, в миналото той бе сред основните протежета на двукратния световен шампион. Пример за успешната школа на Алонсо са още Габриел Бортолето и Франко Колапинто, както и пилоти като Оскар Пиастри и Ландо Норис, които в ранните си години се състезаваха с картове с марката на испанеца.

Към момента замесените страни отказват официален коментар по темата, но Цолов се очертава като най-солидния избор в академията на Red Bull за 2027 година.

Въпреки че наскоро Аюму Иваса получи шанс да кара болида RB22 в първата свободна тренировка, ръководството в Милтън Дийнс вижда българина като по-подготвения кадър. Ситуацията ще придобие напълно официален вид веднага щом пилотът покрие и последните формални критерии за получаване на задължителния суперлиценз за Формула 1.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!