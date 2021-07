Испански изтребители погнаха руски бомбардировачи и прекъснаха брифинг на испанския премиер и президента на Литва

Скрийншот от twitter/Dailyaz

Въздушен сблъсък между военни самолети на Испания и Русия прекъснаха брифинг на испанския премиер Педро Санчес и президена на Литва Гитанас Науседа в авиобаза на НАТО.

Двамата тъкмо разговаряха с репортери, когато зад тях се разтичаха военни. На два испански изтребителя беше наредено да прихванат два руски самолета Су-24, летящи над международните води на Балтийско море.

Малко по-късно пресконференцията бе възобновена. "Това оправдава присъствието на испански сили в Литва", каза Санчес, предаде "Сега".

"Руските самолети са излетели от Калининград. Те са летели с изключени бордовите транспондери. Пилотите не представиха полетни планове и не влязоха в радиовръзка с регионалния център за въздушен контрол", съобщи Андриус Дилда, говорител на литовския отбранителен щаб.

Подобни инциденти в региона на Балтийско море се случват няколко пъти седмично, припомня БГНЕС. Сили от други държави на НАТО пазят небето на Литва, Латвия и Естония от 2004 г., когато те се присъединиха към пакта.

While Spanish Prime Minister Pedro Sanchez was holding a press conference at Siauliai Air Base in Lithuania, the plane behind Sanchez immediately took off when the news that Russian warplanes took off.#Russia #Lithuania #Spain #NATO pic.twitter.com/OdQ7FQrv9x