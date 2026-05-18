Испанските данъчни трябва да върнат на Шакира 60 млн. евро

Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на колумбийската певица Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната.

Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите след като певицата е прекарала 163 дни в Испания, при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха Шакира с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях заради романтичната си връзка с испанския футболист Жерар Пике певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си, а обявеното от нея местоживеене на Бахамите е фиктивно.

В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин през 2011 г. двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това според съда, не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период тя е осъществявала по-голямата част от дейността си в чужбина, предава БНР.

След решението на съда данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро.

