Испанските медии за мача с България: Разходка за старт към Мондиала

Булфото

Испания победи България с 3:0 с лекота на старта на световните квалификации, а местните медии отразиха двубоя по различен начин. Попаденията за европейския шампион бяха дело на Микел Оярсабал, Марк Кукурея и Микел Мерино.

Мадридското издание „Marca“ пише: „Разходка за старт по пътя към Мондиала“. Мадридското издание добави: „Абсолютно господство на отбора на Луис де ла Фуенте, който играе наизуст и плаши съперниците“.

Другата по-голяма столична медия „AS“ излезе със заглавие: „Ламине озарява пътуването“, а под него: „Испания започва квалификационната фаза за Световното първенство с блестящото представяне на играча от Барселона. Кукурея и Мерино допълват разгрома.“, пише dsport.bg

„Втората част беше излишна, просто казано. Защото трите точки бяха сигурни за Испания, а България затвори още повече своя дефанзивен блок, за да избегне по-голям разгром“, написаха още от „AS“.

Каталунското издание „Mundo Deportivo“ очаквано обърна по-специално внимание на голямата звезда на Барселона, пишейки: „Испания и Ламин Ямал започват пътя си към Световното първенство през 2026 г. с разгром“.

„Испанският национален отбор не остави никакъв шанс на съперника си на старта на квалификациите за Световното първенство през 2026 г.“, гласи подзаглавието на „Mundo“.

„Sport“, втората голяма медия в Каталуния отрази срещата така: „Испания се наслаждава и започва безмилостно пътя към Световното първенство. Отборът на Луис де ла Фуенте беше значително по-добър от България и можеше да постигне още по-голям разгром.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!