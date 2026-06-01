Испанските власти с план за здравословно хранене в яслите и детските градини

Снимка: Пиксабей

Испанското правителство въвежда план за здравословно хранене в яслите и детските градини. Предвижда се децата до три години да получават всеки ден плодове и зеленчуци.

В документа е записано още, че трябва да се увеличи количество риба и бобови култури в менютата за най-малките.

Министерство на социалните права и защитата на потребителите иска да разшири хранителните изисквания, които вече са налице в училищните столове до яслите и детските градини, посочва БНР. В новите правила е записано, че водата и млякото ще бъдат единствените редовно предлагани напитки, предварително приготвените храни, като пица или емпаняди, да бъдат ограничени до една порция на месец, а пържените храни да бъдат ограничени до максимум веднъж седмично. Освен това се насърчава консумацията на пресни, сезонни и местни продукти.

В допълнение към хранителните изисквания, документът включва мерки, насочени към насърчаване на кърменето. Центровете ще бъдат задължени, където е възможно, да осигуряват подходящи пространства за майките да кърмят децата си на място.

