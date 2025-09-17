Испанският крал Фелипе взе позиция за кризата в Газа

снимка: Saeima, Уикипедия

Испанският крал Фелипе VI порица "неизразимите страдания на стотици хиляди невинни" в Газа, която е обхваната от "непоносима хуманитарна криза", предаде "Франс прес", като цитира изявление на монарха, направено по време на посещение в Египет.

"Последният епизод от този конфликт, предизвикан от бруталния терористичен атентат срещу Израел преди почти две години, хвърли прекалено голяма сянка и предизвика ответна реакция с безброй жертви, която прерасна в непоносима хуманитарна криза, неизразимо страдание на стотици хиляди невинни хора и пълно опустошение на Газа", подчерта Фелипе Шести в реч, излъчена по испанската държавна телевизия, допълва БТА.

"Това пътуване се осъществява в един бурен и трагичен момент за региона", каза още кралят, който много рядко се изказва и заема позиция по актуални теми.

Испанското правителство, което призна държавата Палестина през май 2024 година, заедно с Ирландия и Норвегия, се превърна в един от най-критичните гласове в ЕС по отношение на правителството на Бенямин Нетаняху, отношенията с което са много обтегнати. В неделя последният етап от велосипедната обиколка на Испания бе отменен поради пропалестински протести, които събраха, по данни на местните власти, около 100 000 души.

След тези инциденти премиерът социалист Педро Санчес изрази "дълбокото си възхищение" към протестиращите, като също така предложи Израел да бъде изключен от спортните състезания, "докато варварството в Газа продължава".

Израел няма посланик в Испания от 2024 година. Мадрид също отзова посланичката си в Израел миналата седмица, след като испанското правителство обяви нови мерки, целящи "да сложат край на геноцида в Газа", припомня АФП.

