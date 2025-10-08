Испанският парламент одобри оръжейно ембарго срещу Израел

кадър: Нова тв

Испанският парламент одобри със 178 гласа "за" срещу 169 "против" декрет-закон, с който официално се въвежда оръжейно ембарго срещу Израел.

Мярката беше подкрепена от социалистическото правителство на премиера Педро Санчес и получи решаваща подкрепа от четиримата депутати на крайнолявата партия "Podemos", които до последно не бяха обявили окончателната си позиция.

Именно техният вот наклони везните при тясното мнозинство в пленарната зала, предаде Daily Sabah.

Съгласно новия закон, се забранява износът към Израел и вносът от Израел на оръжия, отбранителна техника и продукти с двойна употреба, както и транзитът на авиационно гориво през испанска територия, когато то може да бъде използвано за военни цели.

Освен това се забранява вносът и рекламата на стоки, произхождащи от незаконните израелски селища на окупирани палестински територии, информира La Moncloa, цитирани от bgonair.bg.

Правителството обясни, че още от началото на конфликта в Газа е спряло издаването на лицензи за износ на оръжия към Израел, но чрез този декрет се цели мярката да придобие траен и ясен правен статут.

Документът влиза в сила веднага след публикуването му, но трябва да бъде ратифициран от парламента в рамките на 30 дни, за да стане постоянен закон.

Испания се превръща в първата държава от Европейския съюз, която официално налага оръжейно ембарго на Израел като част от своята външна политика спрямо конфликта в Газа.

