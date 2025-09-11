Пиксабей

Испанският парламент отхвърли намаляването на работната седмица. Проектът на правителството предвиждаше тя да бъде 37,5 часа вместо досегашните 40.

След часове на ожесточени дебати Конгресът на депутатите отхвърли законопроекта на кабинета "Санчес", предаде БНР.

Срещу текстовете очаквано гласуваха представителите на партията на Карлес Пучдемон "Заедно".

По принцип те са част от парламентарното мнозинство зад кабинета на Педро Санчес, но често имат свои изисквания, за да подкрепят или не даден законопроект.

Отхвърлянето на текстовете е сериозен удар по амбициите на вицепремиера и лидер на крайнолявата партия "Сумар" Йоланда Диас.

Намаляването на работната седмица без промяна в заплащането беше една от основните промени, които тя искаше да наложи в законодателството и обвърза влизането си в правителството именно с тази цел.

