Испанският съд одобри екстрадиране на Петър Мирчев в САЩ, съобщава bTV. Той е обвинен за въоръжаване на наркокартел.

През април тази година Петър Мирчев е арестуван в Испания. По данни от Министерството на правосъдието на САЩ, той дори е организирал пробна пратка от 50 автомата АК-47 с фалшиви документи за краен потребител в Танзания.

От десетилетия Пeтър Мирчев е бил близък на Виктор Бут - известен като "търговеца на смърт".

"Международен трафикант на оръжия, базиран в България, е в бизнеса от приблизително 25 години" - така Петър Мирчев е описан в американския обвинителен акт.

Заедно с останалите трима обвиняеми са работили да продадат оръжия на мексиканския картел Халиско Нуева Генерасион.

Мирчев участвал в серия от срещи с негови представители, като дори им изпратил брошури и списък с оръжията, които може да им подсигури Стигнало се до първа - пробна пратка.

През и около ноември 2023 г., по указание на Мирчев и като плащане за първоначалната сделка с оръжие, приблизително 37 977,53 долара са преведени от банкова сметка в Съединените щати към българска банкова сметка, водена на името на български производител на оръжие, свързан с Мирчев.

