Испанците извършиха грях на стадион "Васил Левски"

Булфото

Вече минаваше полунощ, а малките дечица все още стояха чинно край оградата с картички в ръце и с широко грейнали лица, очаквайки своите кумири, пише Блиц.

В очите им се четеше вяра, че ще ги видят, че ще ги зърнат, че ще получат автограф и ще се снимат с тях.

С всяка изминала минута красивите им усмивки угасваха в тъжни гримаси, а в очите вярата беше изместена от невярата, придружена от сълзи. Само ги видяха и зърнаха. Нищо повече.

А когато автобусът затвори врати и потегли, сякаш се затвори и вратата на детската надежда. Сълзите вече бяха прераснали в рев…

Всъщност – не. Един от испанските национали показа човечност. Вероятно защото е в Христова възраст, вероятно защото е врял и кипял, но Дани Карвахал дойде при тях – усмихнат, лъчезарен. Раздаде автографи, снима се и стопли фенските души, сред които десетки деца.

Всички останали се държаха тежко, недостъпно и без грам уважение. Все едно българите сме някаква твар. Айде, остави големите хора, но децата, които напразно и неистово викаха имената по идолите си.

Испанците минаваха безпардонно и надуто, някои подтичваха и се шмугваха в автобуса барабар с мегазвездата Ямал, който първо се качи, а след минута слезе, за да си вземе нещо забравено в съблекалнята. Май си беше забравил почтеността... А можеше поне да се доближи и да поздрави децата.

Вината за тежката недостъпност се крие и във фирмата, която охраняваше "Ла Роха" след мача. Не говорим за българската „Делта гард“, изпълнила по перфектен начин задължението си, а за испанската. Двама здравеняци шушукаха на футболистите, давайки им напътствия да влизат в рейса и да загърбят тълпата. Единият ходеше наперен, все едно той ни беше зашил трите гола преди това.

Горките, сигурно не знаят, че София е един от най-безопасните градове в Европа – за разлика от Барселона, където джебчиите са по-опасни и от Ямал на терена.

Да, по време на загрявката преди двубоя момченце с телефон в ръка успя да слезе на игрището и охранителите с право го изведоха. Но защо трябваше да помпат мускули пред невинните дечица няколко часа по-късно пред оградата на централния вход на стадиона...

"Горилите" не могат да бъдат оправдание за поведението на играчите на испанския тим. Вижте го Дани Сарвахал. Няма охрани, няма бодигардове. Пич, та дрънка. За разлика от съотборниците му, които явно знаят да финтират добре не само съперниците на терена, но и децата до оградата. Първото е повод за бурни овации. Второто – за бурни освирквания, защото то боли много повече от 0:3. И си е направо грях.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!