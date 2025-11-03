Историческа кула рухна в Рим, трима работници са ранени

Кадри Youtube

Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично, предаде АНСА, цитирана от БТА. От развалините е изваден 64-годишен строителен работник, който е откаран с черепно-мозъчна травма в близка болница.

Ранени са още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Те били блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

На място има противопожарни екипи, а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен.

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13 век. Сградата не се използва от 2006 г., а през последните четири години бе подложена на реставрация, която трябваше да приключи идната година.

Булевардът на имперските форуми свързва Колизеума с площад „Венеция“ в Рим.

