Исторически финал при жените на "Уимбълдън"

Снимка уикипедия, Hameltion

Чехкинята Линда Носкова се класира за първи финал в кариерата си в турнир от Големия шлем, след като победи с 6:4, 6:4 украинката Марта Костюк и ще спори за титлата на "Уимбълдън".

Трофеят от най-големия турнир по тенис на трева в света ще се върне в Чехия за трети път в последните 4 години, тъй като по-рано днес нейната сънародничка Каролина Мухова надделя в другия полуфинал срещу американката Коко Гоф. През 2024 година Барбора Крейчикова стана шампионка на "Уимбълдън", а година по-рано това стори и Маркета Вондроушова. Последният случай, в който две представителки на една страна се срещат на финала, пък бе през 2009 година, когато американката Серина Уилямс победи сестра си Винъс Уилямс, пише Блиц.

Това ще бъде и първият изцяло чешки финал. През 1986 година чехословачките Мартина Навратилова и Хана Мандликова играят една срещу друга в спора за титлата, но по това време Навратилова вече използва американски паспорт.

Срещу Костюк 21-годишната Носкова показа изключително зряла игра, непривична за възрастта ѝ. Тя остана изключително спокойна през целия мач, докато при Костюк ситуацията бе на другия полюс - украинката бурно изразяваше емоциите си почти след всяко разиграване.

Това спокойствие изигра много важна роля за Носкова, която не допусна нито една точка за пробив в първия сет. Тя пропусна да направи такъв в шестия гейм на мача, но в десетия получи нови три шанса и при втория от тях затвори сета с 6:4.

Чехкинята стартира отлично и във втория сет и поведе с 3:1 гейма. Костюк обаче върна веднага пробива и това доведе до подем в иргата ѝ. Украинката обаче не успя да стигне до нов пробив, а поставена под напрежение в последния гейм отново се огъна и по сценария от първия сет предаде и втория, губейки подаването си в края.

С класирането си за финала чехкинята си осигурява и рекордно класиране в кариерата. До момента нейният връх бе десетото място в края на миналия месец.

Редактор "Екип на Петел",

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