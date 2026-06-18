Исторически момент: За първи път изцяло женски съдийски екип ръководи мач на Световно

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Двубоят между Чехия и Република Южна Африка на Мондиала ще бъде запомнен, защото за първи път в историята на мъжките световни първенства среща от турнира се ръководи от изцяло женски съдийски екип на терена.

Главен рефер на мача е американката Тори Пенсо, а нейни помощнички са сънародничките ѝ Брук Майо и Катрин Несбит. Назначението им бележи важен момент не само за Мондиал 2026, но и за развитието на футбола като цяло, като още веднъж показва нарастващата роля на жените в най-високите нива на съдийството.

Тори Пенсо вече има сериозен международен опит, а Катрин Несбит беше част от първия женски съдийски екип, който ръководи мач на Световно първенство при мъжете в Катар през 2022 година. Сега обаче за първи път и трите позиции в съдийската бригада са заети от дами, пише Спортал.бг.

Още един исторически факт съпътства срещата, тъй като една от асистентките - Брук Майо, се превръща в първия открит представител на LGBTQIAPN+ общността, който съдийства на мач от мъжко световно първенство.

Редактор "Екип на Петел",

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