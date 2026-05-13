Исторически момент в родния футбол: Отсъдиха дузпа още в 6-ата секунда

Исторически момент беляза началото на мача от efbet Лига Славия - Добруджа на стадиона в "Овча купел". Още в шестата секунда гостите от Добрич получиха дузпа - Давид Малембана повали в наказателното поле Бубакар Хане и съдията Димитър Димитров посочи бялата точка. Наказателният удар беше реализиран от Вашко Oливейра и тимът на Ясен Петров поведе в резултата.

Това е рекорд за най-бърза дузпа в родния футболен елит, пише Блиц.

Добруджа спечели с 2:0 и съхрани шансове за спасение.

