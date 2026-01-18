Исторически снеговалежи засипаха Русия: В Камчатка копаят тунели, за да стигнат до работа

Снимка Пиксабей

Русия е обхваната от сняг, като страната е изправена пред рекорден снеговалеж. По данни на руската национална метеорологична служба, безпрецедентният валеж е подобрил рекорд, съществувал повече от 146 години, след като интензивният сняг покри Москва и редица други региони на федерацията.

Полуостров Камчатка в руския Далечен Изток също е засегнат от изключително силни снеговалежи, докато мощни зимни бури продължават да засипват населени места и пътни артерии с необичайно големи снежни натрупвания.

Местните власти съобщиха, че само за няколко дни в някои части на региона е паднало количество сняг, съпоставимо с това за няколко месеца. Това превръща настоящата зима в една от най-тежките, които Камчатка е преживявала през последните години.

Полуостровът, известен със своите активни вулкани и сурови климатични условия, по принцип е свикнал с продължителни и тежки зими.

Въпреки това, снеговалежите през настоящия сезон значително надвишават обичайните исторически норми, което наложи спешните служби да издадат предупреждения и да засилят дейностите по разчистване на снега.

Затрупани автомобили

Разпространени снимки и видеоклипове от района показват автомобили, почти напълно затрупани от сняг, входове на сгради, блокирани от високи преспи, както и местни жители, които прокопават тунели, за да успеят да излязат от домовете си, пояснява "Фокус".

Според метеоролозите, необичайните атмосферни условия се дължат на поредица от циклонални системи над Тихия океан. Те пренасят значителни количества влага, която при срещата си със студения въздух и неравния релеф на Камчатка се превръща в обилен снеговалеж.

Географското положение на региона също играе важна роля за постоянните снеговалежи. Камчатка е разположена между Тихия океан и Охотско море, а планинските ѝ вериги принуждават влажните въздушни маси да се издигат рязко, което допълнително усилва валежите от сняг.

Появиха се кадри на лавина

През тази зима бурите се сменят една след друга, като почти не оставят време снегът да се слегне или разтопи, преди върху него да се натрупат нови слоеве.

На 18 януари в социалните мрежи се появи и видеозапис, за който се твърди, че показва лавина, затрупала зимен курорт, но достоверността на кадрите все още не е потвърдена.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!